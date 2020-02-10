Роскомнадзор предупредил о рассылке ложных писем от имени ведомства

Роскомнадзор сообщил, что от имени ведомства ведется рассылка ложных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных.

«В последнее время по сообщению ряда операторов персональных данных участились случаи массовой рассылки информационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных. В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что основной предмет рассылки заключается в информировании операторов об административной ответственности, предусмотренной ст. 13.11 КоАП РФ с максимальным штрафом до 300 тыс. рублей, и возможных внеплановых проверках в случаях непредставления уведомлений об обработке персональных данных или разработки пакета документов по обработке и защите персональных данных.

«Обращаем внимание, что операторы до начала обработки персональных данных обязаны уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. В случае, если деятельность оператора подпадает под исключения, предусмотренные положениями п. 1-9 ч. 2 ст. 22 федерального закона «О персональных данных», уведомление об обработке персональных данных может не представляться», – отметили в ведомстве.

Роскомнадзор добавил, что административная ответственность за непредставленные уведомления об обработке персональных данных установлена не статьей 13.11 КоАП РФ, как указано в подобных письмах, а положениями статьи 19.7 КоАП РФ с максимальным штрафом до 5 тыс. рублей.

«Также обращаем внимание, что основания для проведения внеплановой проверки регламентированы постановлением правительства РФ от 13.02.2019 №146 «Об утверждении правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных», – отметили в ведомстве.

При получении подобных писем в Роскомнадзоре посоветовали руководствоваться указанной позицией ведомства.

В январе Роскомнадзор сообщал, что количество обращений граждан по поводу нарушений, связанных с обработкой персональных данных, в 2019 году возросло на 22,4%.

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