Минобрнауки отменило ограничения на контакты российских ученых с иностранцами

Приказ Минобрнауки, который ограничивает контакты российских ученых с зарубежными, отменен. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил новый глава министерства Валерий Фальков.

В октябре прошлого года Президиум РАН направил в Минобрнауки письмо с просьбой пересмотреть регламент общения российских ученых с иностранными коллегами, сообщил тогда вице-президент РАН Алексей Хохлов.

В августе Министерство высшего образования и науки разослало в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан. Приказ, в частности, предусматривает, что российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников.

Позже в министерстве добавили, что документ носит рекомендательный характер

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