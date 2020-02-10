Минобрнауки отменило ограничения на контакты российских ученых с иностранцами

Приказ Минобрнауки, который ограничивает контакты российских ученых с зарубежными, отменен. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил новый глава министерства Валерий Фальков.
В октябре прошлого года Президиум РАН направил в Минобрнауки письмо с просьбой пересмотреть регламент общения российских ученых с иностранными коллегами, сообщил тогда вице-президент РАН Алексей Хохлов.
В августе Министерство высшего образования и науки разослало в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан. Приказ, в частности, предусматривает, что российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников.
Позже в министерстве добавили, что документ носит рекомендательный характер
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