Личное: Вышла замуж — поправилась!

Есть у меня подруга. Год не виделись. Вот, наконец-то, встретились, блин: из стройной женщины Аня превратилась в ту, кому не стоит носить леггинсы.

Нет, ещё не совсем свинья, но уже тяжеловата.



Фото: depositphotos.com

Год назад про мою подругу можно было сказать «красивая фигурка», сейчас — нет. Сейчас Аня — так называемая, «обычная женщина»: живот на фото лучше втянуть, а леггинсы заменить классическими брюками прямого кроя, скрывающими галифе.

Что же произошло с Анютой? Почему она поправилась?

Всё просто: женщина вышла замуж. Ещё и за итальянца.

Нет, она не стала меньше тренироваться. Не стала и есть всякую дрянь. Анька по-прежнему регулярно ходит в спортзал и ест здоровую пищу.

Только вот поглощает она эту пищу в больших объёмах. Размер её порций увеличился.

Когда мы сели ужинать, я обратила внимание на то, что Анюта буквально завалила свою тарелку едой. Едой правильной, полезной, приготовленной лично мною. Только вот еды этой Анюта умяла слишком много.

Кто из вас бывал в шкуре моей подруги, признавайтесь? Кто незаметно для самих — но очень заметно для окружающих — откушался? Кто начал носить одежду большего размера, пытаясь сначала не обращать на это внимания, а потом найти этому оправдание? Гормоны, возраст, беременность, нет возможности ходить в спортзал, отпуск и т.д. и т.п.

Моя Анька поправилась потому, что плотные ужины в окружении итальянских родственников мужа стали регулярным явлением в её жизни. И пусть на этих ужинах она объедается салатами и морепродуктами, однако съедает она и того, и другого — много!

К тому же, садясь ужинать с мужиком, на тарелке которого — заведомо больше еды, женщина часто и сама начинает есть больше. Женщина бессознательно измеряет свою порцию еды относительно его порции, и ей кажется, что и ест-то она немного.

Ну, да: по сравнению с мужиком — немного. Но вот по сравнению с худыми женщинами — много!

Если кто-то из вас узнал в себе Аньку, мой вам добрый совет: урезайте размер порций. Это самый быстрый, самый правильный, самый эффективный путь к похудению.

Начинайте есть меньше!

Чтобы это произошло, чтобы вы не сорвались на переедание, избегайте больших перерывов между приёмами пищи.

Позавтракали умеренно? Обязательно пообедайте! Тоже умеренно. Если забегаетесь и пропустите обед, то за ужином вы, скорее всего, обожрётесь. В результате, вы так и останетесь полноватыми или даже продолжите набирать вес.

Многие мои знакомые смогли наладить своё питание и приучить себя есть маленькими порциями, заказывая блюда у сервиса приготовления и доставки еды Grow Food.

Как это работает?

Вы заказываете меню на неделю в соответствии со своими целями. Вам привозят на дом или в офис готовые блюда, которые вам нужно только разогреть и съесть.

Тем, кто хочет похудеть, настоятельно советую есть исключительно питание от Grow Food и ничего кроме. Никаких необдуманных перекусов по зову сердца и за компанию! Вообще ничего: только еду — очень вкусную и полезную, кстати — из контейнеров от Grow Food.

Вам больше не нужно вести бесконечный внутренний диалог с собой на тему: «Можно ли это съесть или нельзя». Не нужно с собой договариваться. Вам вообще больше не придётся думать о еде: вы просто открываете контейнер, разогреваете еду, едите и продолжаете заниматься своими делами до следующего приёма пищи.

Так вы начнёте худеть, чего я вам от всей души желаю.

Поправиться — это значит упасть. В самом падении нет ничего страшного и ужасного. Оно о вас мало что говорит: случиться может с каждым.

А вот то, что вы делаете после падения, — закрываете на него глаза и остаётесь лежать в дерьме или берёте себя в руки и поднимаетесь, — говорит о том, кем вы, собственно, и являетесь: жалким чмом или человеком, которого есть, за что уважать.

Поднимайтесь! По промокоду LENAMIRO1 — два дня еды в подарок!

А теперь признавайтесь: кто после свадьбы поправился? А на сколько?

Источник: Лена Миро

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