Развенчан крайне опасный миф о коронавирусе

Защита от коронавируса с помощью алкоголя может обернуться летальным исходом. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предупредил, что такие «методы лечения» усилят нагрузку на сердце.

«Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому – не идите в баню с простудой. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса – это нагрузка на сердце, сердце останавливается», – цитирует Брюна телеканал «360». Стоит отметить, что, по последним данным, зафиксировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира.

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