Премьер Украины объяснил свои слова о Зеленском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сказанные им слова о президенте Владимире Зеленском и его понимании политических процессов были вырваны из контекста.

По его словам, он не давал оценку знаниям Зеленского. На самом деле Гончарук якобы считает, президента «очень умным».

«Он имеет большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях», – сказал Гончарук в интервью «Украинской правде».

Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина.

«Для нас, для правительства, он (Зеленский) является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он, на самом деле, довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроения людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем», – сказал Гончарук.

Также он пояснил, что подал заявление об отставке именно президенту, а не в парламент, потому что считает его «лидером политической команды».

Напомним, вокруг Гончарука разгорелся скандал после публикации в Сети записи, на которой якобы он неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».

Премьер заявлял, что запись смонтирована из многочасового заседания правительства, однако написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Украинский лидер решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку. После премьер заявил, в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Верховной раде, которая может уволить украинского премьера.





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