Россия и Турция возобновили переговоры по сирийскому Идлибу

Россия и Турция возобновили переговоры по сирийскому Идлибу

10.02.2020, 12:44, Новости дня

В Анкаре возобновились переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, стороны пока не достигли договоренности, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Российская делегация съездила в Иорданию, и сегодня в Анкаре продолжились переговоры по Идлибу. Если бы мы договорились, то в сегодняшней встрече не было бы необходимости. Посмотрим, как она пройдет», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в случае необходимости будет проведена встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

На прошлой неделе Эрдоган пригрозил военным ответом сирийской армии, если она до конца февраля не отступит от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе.

Перед этим состоялся телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры РФ и Турции «подробно рассмотрели ситуацию» в Сирии и выразили «обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации».



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