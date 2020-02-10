На Германию обрушился ураган «Сабина», по прогнозам метеорологов, он продлится до завтрашнего дня. Об этом сообщает издание Bild.
В стране парализовано движение – до 10.00 не работала железная дорога, движение поездов дальнего следования отменено до сих пор. Автострады закрыты в Северном Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии. Отменены сотни авиарейсов.
В городе Саарбрюккен на западе страны два человека серьезно пострадали после того, как на них упало дерево. Сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Тысячи детей не пошли в школу на севере страны и в Баварии.
«Немецкая волна» пишет, что в регионе Эмсланд неподалеку от границы с Нидерландами поезд, шедший из Амстердама в Берлин, въехал в лежащее на путях дерево. Предварительно, никто из 300 пассажиров не пострадал.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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