На Германию обрушился ураган «Сабина»

На Германию обрушился ураган «Сабина»

10.02.2020, 12:42, Новости дня

На Германию обрушился ураган «Сабина», по прогнозам метеорологов, он продлится до завтрашнего дня. Об этом сообщает издание Bild.

В стране парализовано движение – до 10.00 не работала железная дорога, движение поездов дальнего следования отменено до сих пор. Автострады закрыты в Северном Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии. Отменены сотни авиарейсов.

В городе Саарбрюккен на западе страны два человека серьезно пострадали после того, как на них упало дерево. Сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Тысячи детей не пошли в школу на севере страны и в Баварии.

«Немецкая волна» пишет, что в регионе Эмсланд неподалеку от границы с Нидерландами поезд, шедший из Амстердама в Берлин, въехал в лежащее на путях дерево. Предварительно, никто из 300 пассажиров не пострадал. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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