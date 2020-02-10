Мнение: А вы любите?

Уверен, что почти каждый сталкивался с этим. Сталкивался с этим и я, но скажу честно, очень не люблю такое… и даже ненавижу, хотя понимаю мотивы участников данного процесса и некоторые из них принимаю.

Речь об экскурсиях. Бывая в столице, постоянно натыкаюсь на кучки людей внимающих человеку в каком-нибудь переулке…

Я не понимаю, как в эру интернета можно надеяться узнать что-то новое от

В пору развития интернета что можно узнать нового от экскурсовода, чего нельзя узнать в сети? А время проведенное в интернете в поисках информации не менее увлекательно чем время потраченная на стояние рядом с человеком который дает тебе ту информацию, которую считает нужной кто угодно… но не всегда вы.

Конечно, экскурсия это прекрасных повод прогуляться в компании. Но, позвольте, прогуляться можно и самостоятельно одному, и в компании. А если вам прогуляться не с кем, то это скорее к психологу, а не экскурсоводу… в большинстве случаев.

Возможность познакомится с новыми людьми? Но есть масса других возможностей, да и цель экскурсий явно не организация знакомств…

Могу еще понять "большоенечегоделать"… Хотя в моем понимании это отсутствии интересов в жизни и фантазии…

Вот такое ведро негатива 🙁

А вы ходите на экскурсии? А почему?

Источник: Достало

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