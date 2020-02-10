Руководство интерната в Горно-Алтайске скрыло вирусную инфекцию у детей

Карантин в школе-интернате в Горно-Алтайске, откуда с подозрением на аденовирус госпитализировали 27 детей, не был введен вовремя, руководство интерната скрывало информацию о заболеваемости, сообщили в пресс-службе главы Алтая со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
В больницу с подозрением на аденовирус госпитализировали 25 учеников школы-интерната имени маршала Жукова, дети почувствовали себя плохо после поездки на турбазу, передает ТАСС.
Первых четверых детей госпитализировали 7 февраля с подозрением на отравление.
«Олег Хорохордин провел экстренное совещание по ЧС в школе-интернате. Глава региона подчеркнул, что руководство школы фактически скрывало массовую заболеваемость, строгий карантин в учреждении своевременно установлен не был», – сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава управления Роспотребнадзора по республике Леонид Щучинов сообщил, что должностные лица интерната скрывали факты заболевания детей. Необходимое медицинское наблюдение за ними не было установлено, дети с признаками болезни выезжали на отдых за пределы города, персонал самостоятельно пытался лечить детей.
В интернате провели дезинфекцию, до 13 февраля там объявлен карантин. В пресс-службе правительства Алтая подчеркнули, что глава регионального Роспотребнадзора своевременно не доложил о произошедшем в интернате Хорохордину.
«Мы обязаны оказать всю необходимую помощь детям, изучить ситуацию, понять, почему она произошла, и принять исчерпывающие меры, чтобы подобное не повторилось ни в школе-интернате, ни в других социальных учреждениях региона. <…> Необходимо наладить взаимодействие с профильными ведомствами и внести предложения по мерам ответственности для должностных лиц», – отметил Хорохордин.
Согласно последним данным, из интерната госпитализировали 27 детей разных возрастов, у них заподозрили аденовирус. У школьников диагностировали острый гастроэнтерит средней и легкой степени тяжести, у четырех нашли возбудитель – аденовирус.
На данный момент все дети находятся под медицинским наблюдением, опасности для жизни детей нет. У троих установили острый инфекционный гастроэнтерит средней тяжести, у остальных – легкая степень заболевания.
В начале февраля в Якутске во всех школах ввели ограничения в образовательный процесс в связи с сезонным обострением респираторных заболеваний.
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