Турецкая артиллерия обстреляла город Саракиб в Сирии

Турецкая артиллерия начала обстрел сирийского города Саракиб, который несколько дней назад взяла под контроль сирийская армия, сообщили СМИ.
Как передает арабский телеканал «Аль-Джазира, турецкая армия обстреливает из тяжелых артиллерийских орудий город Саракиб и его окрестности, где дислоцированы отряды армии Сирии, передает ТАСС.
Напомним, в четверг отряды турецкой армии обстреляли позиции сирийской армии, которые дислоцированы возле города Саракиб в провинции Идлиб.
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