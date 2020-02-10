Турецкая артиллерия обстреляла город Саракиб в Сирии

Турецкая артиллерия обстреляла город Саракиб в Сирии

10.02.2020, 12:37, Новости дня

Турецкая артиллерия начала обстрел сирийского города Саракиб, который несколько дней назад взяла под контроль сирийская армия, сообщили СМИ.

Как передает арабский телеканал «Аль-Джазира, турецкая армия обстреливает из тяжелых артиллерийских орудий город Саракиб и его окрестности, где дислоцированы отряды армии Сирии, передает ТАСС.

Напомним, в четверг отряды турецкой армии обстреляли позиции сирийской армии, которые дислоцированы возле города Саракиб в провинции Идлиб.



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