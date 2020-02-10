Биатлонисты Логинов и Миронова вошли в состав сборной России для участия в чемпионате мира

Стал известен состав сборной РФ для участия в чемпионате мира по биатлону. Первенство мира пройдет в итальянской Антерсельве с 13 по 23 февраля.
Президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев назвал имена спортсменов, которые вошли в состав сборной. "Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев — эти трое будут участвовать точно. Также в состав вошли Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов. Рассматриваем Саида Каримуллу Халили. У женщин выступят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых. Практически утвердили Екатерину Глазырину. Возможно привезем Ульяну Кайшеву", — приводит слова Драчева РИА Новости.
Драчев сказал, что медального плана у сборной не существует. "Будем менять состав от гонки к гонке. Есть спортсмены, которые готовы в какой-то одной гонке выложиться. Такое часто бывает. Говорить о каком-то медальном плане невозможно. Его нельзя составить! Это могут это сделать явные лидеры — французы и норвежцы".
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