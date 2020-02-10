Из-за столкновения катеров с россиянами на борту погибли дети

На Пхукете двое детей погибли после столкновения прогулочных катеров. Еще несколько граждан России были госпитализированы в результате ЧП.
По данным телеканала «360», остальные участники прогулки получили различные травмы и ушибы. Случай признали страховым. Это значит, что всем гарантированы компенсации.
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