St. Petersburg Ladies Trophy. Звонарева и Вихлянцева выбыли в квалификации

В Санкт-Петербурге стартовал турнир Женской теннисной ассоциации St. Petersburg Ladies Trophy 2020, в котором по традиции принимают участие многие российские игроки. Впрочем, не всем удается попасть в основную сетку. Так Вера Звонарева и Наталья Вихлянцева уже выбыли в квалификации.

Звонарева уступила во втором круге француженке Элизе Корне – 3:6, 4:6. Вихлянцева проиграла в споре с соотечественницей Виталией Дьяченко – 6:7, 4:6. Кроме Дьяченко в финал квалификации вышли Людмила Самсонова, победившая венгерку Тимею Бабош (5:7, 6:3, 6:2), и Анастасия Потапова, которая была сильнее француженки Полин Парментье (6:3, 6:1). В решающем раунде квалификации Самсонова сыграет с Потаповой.

Источник: Вести

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