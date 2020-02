«Что она там делает?» Танцовщиа Блэк Чайна приехала на кинопремию «Оскар» без приглашения

Американская модель, танцовщица и Instagram-блогер Блэк Чайна появилась на красной дорожке 92-ой церемониии награждения «Оскар» без приглашения, сообщает таблоид «People».

На церемонию награждения кинопремии «Оскар» Чайна прибыла за несколько часов до начала и одной из первых прошлась по красной дорожке. При этом танцовщица не была номинирована на премию и не являлась ведущей мероприятия, пишет сайт E News. Появление Чайны вызвало у пользователей социальных сетей возмущение.

«Чайна ворует Оскар после того, как ей его не дали», – цитирует издание твит пользователя, удивленного присутствием танцовщицы на церемонии вручения кинопремий.

Blac Chyna stealing a Oscar after not being nominated. #Oscars



«Кто-то может сказать, что она там делает? У меня больше прав быть там, чем у нее», – этот твит опубликован на сайте E News, как «самый проницательный».

Can someone tell me why Blac Chyna is at the #Oscars ? I have more reason to be there than she does….



Появление без приглашения – не единственынй повод для критики в адрес Чайны. Издание Daily Mail назвало наряд фотомодели одним из худших на церемонии.

«Слишком много тела», – пишет таблоид, критикуя глубокое декольте и высокий вырез бархатного платья, в котором Чайна позировала на красной дорожке.

После окончания мероприятия Чайна на своей странице в Instagram опубликовала видео, показав, как добирается на церемонию. «Еду на «Оскар», – написала она.



Headed to the Oscars with my Award winning engineer @titojustmusic



Американская эпатажная фотомодель и танцовщица Блэк-Чайна родилась в 1988 году в США. После окончания школы Чайна работала в стриптиз-клубе в Майами. Вскоре ее фото появились на обложках мужских журналов «Dimepiece», «Straight Stuntin» и «Black Men’s Magazine».

Будучи в отношениях с рэпером Тайгой, Чайна в 2012 году родила сына – Кинга Каира Стивенсона. В 2016 году танцовщица во второй раз стала матерью, родив дочь Дрим Рене от родного брата Ким Кардашьян. В настоящее время родители судятся по поводу опеки над Дрим Рене.

92-ая церемония вручения наград Американской киноакадемиии «Оскар» проходила в Лос-Анджелесе в ночь с 9-го на 10-е февраля.

