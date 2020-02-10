Эксперт предположил причину трагического столкновения катеров с россиянами в Таиланде

В прибрежной зоне судам запрещено ходить на большой скорости, поэтому причиной аварии двух катеров в Таиланде, скорее всего, стала техническая неисправность, из-за которой капитан потерял контроль скорости, сообщил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

Утром 10 февраля недалеко от тайского острова Пхукет на большой скорости столкнулись два катера. На борту одного из них было 39 российских туристов, из которых более 20 получили различные травмы. По данным местных СМИ, двое детей из РФ погибли.

«Вообще очень странная авария, потому что люди, которые управляют катерами, должны быть достаточно профессиональны. На подходах к причалу скорость должна быть снижена. Поэтому с моей точки зрения, если исключить человеческий фактор лихачества, то вполне вероятно, что это какая-то техническая неисправность, которая не позволила вовремя снизить скорость», – полагает Ковальчук.

Существуют определенные правила расхождения судов в море, когда одно плавательное средство должно уступить другому. Но для того, чтобы определить очередность, нужно знать, откуда шел каждый участник движения и направление течения, рассказывает эксперт. К тому же авария произошла в прибрежной зоне, где ходят небольшие суда, поэтому там могут быть свои правила.

Чаще всего причиной столкновения судов становится либо техническая неисправность, которая еще и может быть отягощена плохими погодными условиями, либо человеческий фактор, когда люди недооценивают ту информацию, которую получают, или неправильно ее интерпретируют, объясняет эксперт.

«Судно при повороте может не выйти на желаемый курс, поэтому это достаточно сложный для управления объект. Скоростным катером, конечно, легче управлять за счет того, что там скорость, но как раз она и создает опасность. Не всегда человек может быстро оценить, что он делает и какие у этого будут последствия», – говорит Ковальчук.

Перед выходом любого судна в море людей обязаны проинструктировать, показать, где находятся спасательные средства, а зачастую пассажиров катеров сразу одевают в спасательные жилеты. Если происходит какая-то авария, первым делом стоит осмотреть судно: если оно на плаву, то лучше не покидать его и дождаться спасателей на поверхности, говорит Ковальчук. В случае, если плавсредство горит или стремительно тонет, то ждать помощь стоит в воде, но не отплывая далеко от места аварии.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент столкновения скоростных катеров.

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