Глава ВОЗ о коронавирусе: Мы можем видеть лишь верхушку айсберга

10 февраля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в Twitter, что нынешняя ситуация с коронавирусом 2019-nCoV может быть лишь «верхушкой айсберга».
«Имеются сведения о случаях распространения 2019-nCoV на людей, которые не путешествовали в Китай. Выявление небольшого количества случаев может свидетельствовать о более широком распространении в других странах; короче говоря, мы можем видеть лишь верхушку айсберга», – написал Гебрейесус.
Он добавил, что, хотя темпы распространение вируса за пределами Китая кажутся пока незначительными, они могут увеличиться.
«Сдерживание остается нашей целью. В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с общественным здоровьем, все страны должны активизировать усилия, чтобы подготовиться к 2019-nCoV и сделать все возможное, чтобы сдерживать его, если он прибудет. Это означает, что лаборатория способна быстро диагностировать, отслеживать контакты и использовать другие инструменты арсенала здравоохранения», – подчеркнул глава ВОЗ.
There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to * . The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg.
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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