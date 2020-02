Глава ВОЗ о коронавирусе: Мы можем видеть лишь верхушку айсберга

10 февраля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в Twitter, что нынешняя ситуация с коронавирусом 2019-nCoV может быть лишь «верхушкой айсберга».

«Имеются сведения о случаях распространения 2019-nCoV на людей, которые не путешествовали в Китай. Выявление небольшого количества случаев может свидетельствовать о более широком распространении в других странах; короче говоря, мы можем видеть лишь верхушку айсберга», – написал Гебрейесус.

Он добавил, что, хотя темпы распространение вируса за пределами Китая кажутся пока незначительными, они могут увеличиться.

«Сдерживание остается нашей целью. В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с общественным здоровьем, все страны должны активизировать усилия, чтобы подготовиться к 2019-nCoV и сделать все возможное, чтобы сдерживать его, если он прибудет. Это означает, что лаборатория способна быстро диагностировать, отслеживать контакты и использовать другие инструменты арсенала здравоохранения», – подчеркнул глава ВОЗ.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

