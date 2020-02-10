Рост ОРВИ в Хабаровске вызвал необходимость введения масочного режима

Рост ОРВИ в Хабаровске вызвал необходимость введения масочного режима

10.02.2020, 12:30, Разное

Рост ОРВИ в Хабаровске вызвал необходимость введения масочного режима с 10 февраля 2020 года. На Дальнем Востоке осуществляется усиленная профилактика вирусных заболеваний.
Сезонное увеличение численности заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями требует активизации профилактических мер. Они осложнены необходимостью предотвращения проникновения коронавируса, вызвавшего эпидемию в Китае. Одним из средств защиты является обязательное ношение масок для обслуживающего персонала на транспорте и в сфере торговли, медицины и образования. В мэрии Хабаровска такое решение было принято после обращения на предыдущей неделе четырех с половиной тысяч граждан с симптомами инфицирования. Большую часть пациентов представляют дети. Кстати, установлено, что 2019-nCoV / коронавирус пока щадит детское население, в основном поражая взрослых.

Программа профилактики вирусных заболеваний включает также отмену или перенос на другие сроки массовых мероприятий для предотвращения значительного скопления людей, что и было предпринято в Хабаровске. Усиленные меры борьбы с угрозой ведутся также в Амурской области и Еврейской автономной области.



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