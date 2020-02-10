Обгон закончился фатальной аварией с фурой на трассе под Новосибирском. Видео

Полицейские обнародовали кадры с регистратора, запечатлевшего момент страшной аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшую субботу, 8 февраля, под Новосибирском.

На записи видно, как автомобиль Toyota Corolla обогнал грузовик, из которого и велась съемка. После этого иномарка попыталась вернуться в свой ряд, но водитель не справился с управлением.

Машину занесло, и она оказалась на встречной полосе, где столкнулась с фурой Scania.

Как сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области, в результате ДТП погибла женщина 1986 года рождения, находившаяся за рулем легковой машины. Ее пассажирка была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

Источник: Вести

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