Обгон закончился фатальной аварией с фурой на трассе под Новосибирском. Видео

Полицейские обнародовали кадры с регистратора, запечатлевшего момент страшной аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшую субботу, 8 февраля, под Новосибирском.
На записи видно, как автомобиль Toyota Corolla обогнал грузовик, из которого и велась съемка. После этого иномарка попыталась вернуться в свой ряд, но водитель не справился с управлением.
Машину занесло, и она оказалась на встречной полосе, где столкнулась с фурой Scania.
Как сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области, в результате ДТП погибла женщина 1986 года рождения, находившаяся за рулем легковой машины. Ее пассажирка была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.
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