Силы международной коалиции приготовились к эвакуации из Ирака

Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США остановили операции на территории Ирака и готовятся к эвакуации своих войск, сообщил комитет по обороне и безопасности парламента Ирака.
Как передает арабский телеканал «Аль-Арабия», согласно поступившим данным, «силы коалиции остановили свои действия, готовясь к выводу войск альянса из Ирака», передает ТАСС.
В парламентском комитете также указали, что будущее правительство страны «определит конкретный график вывода иностранных войск с иракской территории».
По информации телеканал «Аль-Джазира», Франция, Германия и Австралия уже подали заявления в Объединенное командование об остановке оперативных действий и запросы о подготовке к выводу своих армейских подразделений из Ирака.
Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск. Этот шаг стал ответом на операцию США в районе международного аэропорта Багдада, в результате которой были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Напомним, 24 января влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр высказался за закрытие всех американских военных баз на территории Ирака.
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