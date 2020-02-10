Нафтогаз оценил возможность возобновления прямых поставок российского газа

Нафтогаз оценил возможность возобновления прямых поставок российского газа

10.02.2020, 12:26, Новости дня

Руководитель украинского Нафтогаза Андрей Коболев в настоящее время не видит «никаких стопоров» для возобновления прямых поставок газа из России.

«По крайней мере, мне о таких стопорах сейчас неизвестно», – так Коболев ответил изданию «РБК Украина» на вопрос, есть ли какие-то стопоры, чтобы поставлять газ из России.

При этом Коболев не знает есть ли политическая воля у нынешнего руководства страны осуществлять прямые поставки российского газа. «Я слышал очень разные мнения по этому поводу от разных людей, и я не знаю, какое мнение является доминирующим», – добавил глава компании.

Он также уточнил, что в транзитном контракте с Россией не заложена возможность прямых поставок газа.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. При этом с 2015 года Украина переплатила за реверсный газ около 1,5 млрд долларов.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. 



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