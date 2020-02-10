Samsung записала рингтон Galaxy S20 на монохорд

Компания Samsung создала новый рингтон для Galaxy S20 при помощи монохорда. Все поколения смартфонов в серии использует уникальную версию фирменной мелодии.

Новая версия рингтона была записана на монохорд для Galaxy S20. При этом фирма Samsung представила видео, в котором озвучивается мелодия. Все желающие могут оценить затраченные производителем усилия на создание приятной для слуха мелодии. Подход к процессу оказался достаточно креативным и необычным.

Базой для мелодии Over the Horizon стала, по заявлению Samsung, «сила природы». При этом в текущем году ключевую роль отдали монохордам, которые расположили в разнообразных природных зонах с отличительными особенностями ландшафта. Смартфон Galaxy S20 будет показан 11 февраля, но уже сегодня имеется возможность оценить процесс записи видео на камеру нового устройства.

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