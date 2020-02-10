Samsung записала рингтон Galaxy S20 на монохорд

Samsung записала рингтон Galaxy S20 на монохорд

10.02.2020, 12:21, Разное

Компания Samsung создала новый рингтон для Galaxy S20 при помощи монохорда. Все поколения смартфонов в серии использует уникальную версию фирменной мелодии.
Новая версия рингтона была записана на монохорд для Galaxy S20. При этом фирма Samsung представила видео, в котором озвучивается мелодия. Все желающие могут оценить затраченные производителем усилия на создание приятной для слуха мелодии. Подход к процессу оказался достаточно креативным и необычным.

Базой для мелодии Over the Horizon стала, по заявлению Samsung, «сила природы». При этом в текущем году ключевую роль отдали монохордам, которые расположили в разнообразных природных зонах с отличительными особенностями ландшафта. Смартфон Galaxy S20 будет показан 11 февраля, но уже сегодня имеется возможность оценить процесс записи видео на камеру нового устройства.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика