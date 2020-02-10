Волочкова рассказала о причинах крушения романа с женатым английским лордом

Анастасия Волочкова откровенно пояснила о причинах крушения романа с английским лордом Энтони Керманом в своих мемуарах «Плата за успех». В настоящее время балерина готовится к свадьбе с избранником, имя которого не разглашает.

Известный адвокат и миллионер Керман много сделал для того, чтобы за Анастасией Волочковой закрепилась слава лучшей российской танцовщицы, открыв для нее вид на жительство в столице Великобритании. Благодаря его содействию, балерина познакомилась со многими представителями английского высшего общества. По её мнению, их отношения были достаточно серьёзнами, хотя экс-приму Большого театра и смущала 30-летняя разница в возрасте. Лорд состоял в супружеских отношениях, однако это не являлось препятствием для романа, так как он готовился к разводу еще до знакомства с Волочковой. Основательность своих намерений Энтони Керман подкрепил тем, что пригласил на первое свидание не только избранницу, но и её маму.

Но «плата за успех» оказалась для артистки слишком большой. Начались преследования со стороны журналистов «желтой прессы», завистники российской балетной диаспоры распространяли слухи о ней, пытаясь разрушить их взаимоотношения. Поэтому так осторожна Анастасия Волочкова, пришедшая к выводу, что «счастье любит тишину». Она до сих пор не разглашает имя своего избранника, отношения с которым длятся уже два года и, по словам балерины, станут супружескими уже этой осенью. Очень скоро близкие друзья получат приглашение на свадебное торжество, пишет Волочкова.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет