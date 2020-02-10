Анастасия Стоцкая поделилась откровениями о третьей беременности

Анастасия Стоцкая поделилась откровениями о третьей беременности

10.02.2020, 12:21, Разное

Анастасия Стоцкая старается избегать в беседе с журналистами вопросов, касающихся личной жизни. Однако певица сделала признание насчет третьей беременности, отметив, что пока не планирует прибавление в семье.
На данный момент звезда мюзиклов не задумывается о том, чтобы родить еще одного ребенка, но такой возможности не исключает. Сейчас Стоцкая полностью погрузилась в карьеру, совмещая профессиональную деятельность с воспитанием восьмилетнего сына Александра и дочери Веры, трехлетие которой семья отпразднует в мае.


В виду занятости на работе актрисе самостоятельно трудно справиться с бытом, поэтому помощь ей оказывает ее мать Анна Семеновна и няня. Стоцкая оставляет на них детей, отправляясь на репетиции и выступления.



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