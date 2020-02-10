В Приморье нашли «концлагерь для животных». Прокуратура возбудила дело

Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки информации о местном жителе, которого заподозрили в убийстве собак. Как сообщает краевое УМВД, дело открыли после проверки размещенной в соцсетях информации о том, что в одном из домовладений города Артема убивают и разделывают собак.

На прошлой неделе на платформе сhange.org опубликовали петицию в адрес прокуратуры с требованием закрыть «концлагерь для животных» и привлечь к ответственности местного жителя и его дочь. В обращении также отмечалось, что волонтерам удавалось спасать животных, но лишь иногда. «Всюду здесь царит смерть: удавки на горле, пробитые головы, клетка с трупами щенков и всюду разбросанные ошейники тех, кто уже разделанный лежит в коробке…» – говорилось в петиции.

С начала января 2020 года в России вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными» в новой редакции.

Он документально закрепил программу ОСВВ – «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнее место обитания» (фактически во многих регионах ее уже пытались запускать с разной степенью успешности). Этот же закон запрещает умерщвлять животных на территории приютов, если только они не страдают от несовместимых с жизнью заболеваний или травм.

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