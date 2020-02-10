Правящая партия Азербайджана заявила о победе на досрочных парламентских выборах

Правящая партия «Ени Азербайджан» под председательством президента страны Ильхама Алиева объявила о своей победе на досрочных выборах. Об этом со ссылкой на данные экзит-поллов написал в своем фейсбуке зампредседателя партии Али Ахмедов.
Согласно прогнозам, правящая партия получает 69 из 125 мест в Милли Меджлисе (парламент) и обеспечивает себе абсолютное большинство.
По данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана, явка на выборах составила 47,81 процента. По результатам подсчета 87% голосов, правящая партия получает 64 места в парламенте, объявил председатель азербайджанского ЦИК Мазахир Панахов.
В выборах принимали участие 1314 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан. При этом целый ряд партий бойкотировал выборы.
Независимые наблюдатели сообщали о вбросах бюллетеней на нескольких участках в Баку, подвозе избирателей к местам голосования и отсутствии прозрачных урн для голосования.
Глава «Института демократических инициатив» Акиф Гурбанов рассказал азербайджанской редакции Радио Свобода, что большая часть нарушений связана с давлением на независимых наблюдателей на участках.
«Им не дают задавать вопросы, разговаривать, и [на некоторых участках] им не разрешают покидать специально отведенные места. По сравнению с предыдущими выборами на этих давление более сильное и имеет массовый характер», – сказал Гурбанов.
Досрочные выборы в Милли Меджлис инициировала правящая партия «Ени Азербайджан» в декабре 2019 года, хотя в парламенте ей принадлежали 70 из 125 мест. Президент Ильхам Алиев инициативу одобрил.
За выборами наблюдали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В преддверии выборов миссия ОБСЕ не выявила серьезных нарушений, за исключением постоянных проблем: в стране нет свободной предвыборной агитации, нарушена свобода собраний, в тюрьмах сидят политзаключенные.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Боевики РФ ограничивают свободу передвижения патрулей ОБСЕ – украинская сторона СЦКК / 29 декабря
- В Заксобрании Петербурга заступились за Ельцина за отказ присоединять Донбасс к России / 8 декабря
- Apple планирует выпустить iPhone без разъема для зарядки в 2021 году / 7 декабря
- «Зенит» объявил о расставании с Робертом Маком / 30 января
- Изучены свойства соевого масла / 25 января
- Реконкиста клоаки. Филолог Гасан Гусейнов о том, как из него делают «врага народа» / 31 декабря
- Новый внедорожник Chevrolet Suburban получит комплектацию Z71 / 30 декабря
- Сербская церковь в Черногории запросила созыв экстренного собора из-за нового закона / 26 декабря