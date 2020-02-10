Правящая партия Азербайджана заявила о победе на досрочных парламентских выборах

Правящая партия «Ени Азербайджан» под председательством президента страны Ильхама Алиева объявила о своей победе на досрочных выборах. Об этом со ссылкой на данные экзит-поллов написал в своем фейсбуке зампредседателя партии Али Ахмедов.

Согласно прогнозам, правящая партия получает 69 из 125 мест в Милли Меджлисе (парламент) и обеспечивает себе абсолютное большинство.

По данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана, явка на выборах составила 47,81 процента. По результатам подсчета 87% голосов, правящая партия получает 64 места в парламенте, объявил председатель азербайджанского ЦИК Мазахир Панахов.

В выборах принимали участие 1314 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан. При этом целый ряд партий бойкотировал выборы.

Независимые наблюдатели сообщали о вбросах бюллетеней на нескольких участках в Баку, подвозе избирателей к местам голосования и отсутствии прозрачных урн для голосования.

Глава «Института демократических инициатив» Акиф Гурбанов рассказал азербайджанской редакции Радио Свобода, что большая часть нарушений связана с давлением на независимых наблюдателей на участках.

«Им не дают задавать вопросы, разговаривать, и [на некоторых участках] им не разрешают покидать специально отведенные места. По сравнению с предыдущими выборами на этих давление более сильное и имеет массовый характер», – сказал Гурбанов.

Досрочные выборы в Милли Меджлис инициировала правящая партия «Ени Азербайджан» в декабре 2019 года, хотя в парламенте ей принадлежали 70 из 125 мест. Президент Ильхам Алиев инициативу одобрил.

За выборами наблюдали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В преддверии выборов миссия ОБСЕ не выявила серьезных нарушений, за исключением постоянных проблем: в стране нет свободной предвыборной агитации, нарушена свобода собраний, в тюрьмах сидят политзаключенные.

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