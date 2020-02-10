Мишустин попросил ЕР поскорее принять поправки о выплате маткапитала

Глава российского правительства Михаил Мишустин обратился к «Единой России» с просьбой оказать содействие кабинету министров в скорейшем принятии поправок к блоку законопроектов, касающихся выплаты маткапитала.

«Наше взаимодействие особенно важно сейчас, когда мы формируем контур реализации Послания Президента, и чтобы быстрее решать задачи, нам необходимо сосредоточиться на подготовке поправок ко второму чтению. Речь идет о блоке законопроектов, которые касаются мактапитала, – они позволят оформлять маткапитал быстрее. Новый порядок нужно вводить быстрее», – сказал Мишустин на встрече с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым.

По его словам, кабмин уже подготовил необходимые изменения в законодательство. «Я бы попросил подключиться к этой работе и внести поправки ко второму чтению. Уверен, что наша работа принесет результаты в ближайшем будущем», – сказал Мишустин, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

В свою очередь, Турчак отметил, что «Единая Россия» сделает все для того, чтобы поправки в закон о маткапитале как можно быстрее были приняты Госдумой. «Чтобы выплаты производились своевременно, чтобы была исключена бюрократия. Все должно быть сделано как можно более эффективно», – подчеркнул он.

В то же время Неверов отметил, что текст поправки подробно обсуждался с вице-премьером Татьяной Голиковой. «Он готов к внесению. В ближайшее время – как только в соответствии с регламентом их рассмотрит комитет – данные поправки будут вынесены на обсуждение в Госдуме, и не сомневаюсь, что они будут поддержаны не только фракцией «Единой России», но и всеми депутатами», – сообщил он.

Ранее в «Единой России» предложили упростить порядок начисления ежемесячных пособий на детей. Соответствующий законопроект разработала депутат Государственной думы, член фракции партии Наталья Костенко. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство во взаимодействии с партией «Единая Россия» ускорят процесс принятия подготовленных поправок об упрощении процедуры оформления материнского капитала в четыре федеральных закона.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что при оформлении выплат семьям с детьми необходимо исключить волокиту.

Перед этим Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах, чтобы обеспечить выплаты за первого ребенка и увеличить размер выплат за второго.





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