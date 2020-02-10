Отказавшаяся забирать ребенка из больницы мать пожаловалась в прокуратуру

Мать девочки, которая больше пяти лет проживает в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя» Татьяна Максимова, подала жалобу на ПМЦ в прокуратуру, пишут СМИ.

Женщина в своем обращении в надзорное ведомство жалуется на качество лечения, информирует о якобы нарушенных требованиях к выписному эпикризу, передает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Адвокат Максимовой Ольга Лукманова подвергла сомнению качество лечения ребенка, она заявила, что девочка нуждается в медицинской помощи. В заявлении приводятся те же доводы, которые сторона ответчика приводила в суде, на котором были ограничены права родителей, не забирающих ребенка из больницы.

Лукманова приложила к жалобе результаты стороннего комплексного заключения, по которому эпикриз ПМЦ «оформлен неправильно и не в полном объеме, что противоречит законодательным нормам Минздрава».

Отмечается, что в документе ПМЦ якобы не продублированы данные истории болезни ребенка, отраженные в его карте «по истечении определенного срока – за один год, два года, три-четыре-пять лет», не отражены «имеющиеся с момента рождения заболевания и патологии», «не указана форма документа на титульном листе» и т.д.

В начале февраля Пресненский суд Москвы ограничил права родителей ребенка, в течение пяти лет не забиравших дочь из клиники.

До этого адвокат родителей сообщала, что мать ребенка находится на больничном, однако сами родители находятся в розыске, так как не исполнили решения судов и не забрали девочку из клиники.

Девочка никогда не выходила за пределы территории клиники, не общается со сверстниками. При этом врачи утверждают – ребенок абсолютно здоров, но каждый день в стационаре уменьшает ее шансы на возвращение в нормальную жизнь. Опека призвала лишить семью прав на ребенка.

Родители девочки заявляли, что заберут ребенка, если им предоставят полный выписной эпикриз за все эти годы.

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