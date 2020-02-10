«Оскар 2020». Тенденции в маникюре на церемонии вручения главной кинонаграды. Фоторепортаж

Нарочитая искусственность
На маникюр певицы Билли Айлиш невозможно не обратить внимания: исполнительница предстала с длинными ногтями черного цвета. Она предпочла прямоугольную форму. Таким эпатажным маникюром Айлиш дополнила образ с салатовыми у корней волосами и одеждой со множеством логотипов Chanel.
Фото: EPA
Фото: EPA
Подобный маникюр продемонстрировала также актриса Синития Эриво, претендовавшая на приз в категории «Лучшая женская роль». Актриса сочетала на разных руках белый перламутровый и голубой лаки, дополнив образ массивными кольцами.
Фото: EPA
Фото: EPA
Абсолютная натуральность
Обладательница приза как исполнительница лучшей женской роли, актриса Рене Зеллвегер отдала предпочтение виду ухоженных «голых» ногтей.Указательный палец украшало массивное кольцо, а главной драгоценностью, конечно, стала статуэтка «Оскара».
Фото: EPA
Фото: EPA
Номинантка в категории «Лучшая женская роль» Скарлетт Йоханссон также предпочла скромный маникюр.
Фото: EPA
Номинантка в той же категории, актриса Сирша Ронан выбрала бледно-розовый лак холодного подтона. На среднем пальце красовался перстень в винтажном стиле.
Фото: EPA
Фото: EPA
Подобный маникюр был и у обладательницы приза «Лучшая женская роль второго пана», актрисы Лоры Дерн, но она предпочла покрытие цвета слоновой кости.
Фото: EPA
С нюдовыми ногтями появилась и номинантка в этой же категории, актриса Марго Робби. Она продемонстрировала ногти с немного выбеленным краем на манер французского маникюра.
Фото: EPA
Фото: EPA
Претендентка в той же категории, Флоренс Пью, также не стала делать в своем образе акцент на ногтях. И это правильно, поскольку на фоне ярко-голубого платья такие же яркие ногти смотрелись бы аляповато.
Фото: EPA
Непритязательная элегантность
Шарлиз Терон, номинатка в категории «Лучшая женская роль», появилась на красной дорожке с короткими ногтями черного цвета. Такой маникюр идеально сочетался с золотистым платьем с бахромой и клатчем в тон.
Фото: EPA
Со списком победителей «Оскара 2020» можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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