«Оскар 2020». Тенденции в маникюре на церемонии вручения главной кинонаграды. Фоторепортаж

Нарочитая искусственность

На маникюр певицы Билли Айлиш невозможно не обратить внимания: исполнительница предстала с длинными ногтями черного цвета. Она предпочла прямоугольную форму. Таким эпатажным маникюром Айлиш дополнила образ с салатовыми у корней волосами и одеждой со множеством логотипов Chanel.

Фото: EPA

Фото: EPA

Подобный маникюр продемонстрировала также актриса Синития Эриво, претендовавшая на приз в категории «Лучшая женская роль». Актриса сочетала на разных руках белый перламутровый и голубой лаки, дополнив образ массивными кольцами.

Фото: EPA

Фото: EPA

Абсолютная натуральность

Обладательница приза как исполнительница лучшей женской роли, актриса Рене Зеллвегер отдала предпочтение виду ухоженных «голых» ногтей.Указательный палец украшало массивное кольцо, а главной драгоценностью, конечно, стала статуэтка «Оскара».

Фото: EPA

Фото: EPA

Номинантка в категории «Лучшая женская роль» Скарлетт Йоханссон также предпочла скромный маникюр.

Фото: EPA

Номинантка в той же категории, актриса Сирша Ронан выбрала бледно-розовый лак холодного подтона. На среднем пальце красовался перстень в винтажном стиле.

Фото: EPA

Фото: EPA

Подобный маникюр был и у обладательницы приза «Лучшая женская роль второго пана», актрисы Лоры Дерн, но она предпочла покрытие цвета слоновой кости.

Фото: EPA

С нюдовыми ногтями появилась и номинантка в этой же категории, актриса Марго Робби. Она продемонстрировала ногти с немного выбеленным краем на манер французского маникюра.

Фото: EPA

Фото: EPA

Претендентка в той же категории, Флоренс Пью, также не стала делать в своем образе акцент на ногтях. И это правильно, поскольку на фоне ярко-голубого платья такие же яркие ногти смотрелись бы аляповато.

Фото: EPA

Непритязательная элегантность

Шарлиз Терон, номинатка в категории «Лучшая женская роль», появилась на красной дорожке с короткими ногтями черного цвета. Такой маникюр идеально сочетался с золотистым платьем с бахромой и клатчем в тон.

Фото: EPA

Со списком победителей «Оскара 2020» можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет