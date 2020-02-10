Малиновский забил решающий гол за «Аталанту» через восемь минут после выхода на замену

Малиновский забил решающий гол за «Аталанту» через восемь минут после выхода на замену

10.02.2020, 12:18, Новости дня

Украинский футболист «Аталанты» Руслан Малиновский 8 февраля забил победный гол команды в матче 23-го тура чемпионата Италии, пишет официальный сайт клуба.

В 23-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле принимала «Аталанту». Малиновский начал матч в запасе.

Украинский игрок вышел на поле на 64-й минуте при счете 1:1, а на 72-й отметился голом, который принес «Аталанте» победу со счетом 2:1.

Видео гола можно посмотреть тут.

Это был 20-й матч Малиновского за «Аталанту» в этом сезоне чемпионата Италии и третий гол украинца в Серии А.

После 23 туров команда, в которой выступает украинец, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии и имеет в активе 42 очка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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