Ким Кардашьян, Моника Левински, Мэрилин Мэнсон и другие гости вечеринки Vanity Fair

На церемонии вручения премии «Оскар» звезд сковывает волнение, трепет и мандраж, и даже те, кого нет в списке номинантов, едва ли могут расслабиться под пристальным вниманием десятка камер и мировой общественности. Прогнать все эти малоприятные ощущения из сердца вон селебрити могут сразу после вручения статуэток, не отходя далеко от «кассы».

Журнал Vanity Fair ежегодно устраивает «афтепати», которая считается одной из главных звездных вечеринок года. Гостями на ней становятся не только знаковые герои премии, но и те, кого на «Оскаре» не было, и зачастую список знаменитостей из А-листа здесь получается не менее внушительным.

В этом году в двери Центра исполнительских видов искусства Уоллиса Анненберга, где традиционно проходит «афтепати», постучались Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Хейли Бибер, Антонио Бандерас, Риз Уизерспун, Кейт Хадсон, Рози Хантингтон-Уайтли, Эмили Ратажковски, Хейли Стейнфилд, Камила Морроне, Ванесса Хадженс, Джейсон Стэтхэм и многие другие.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм Ким Кардашьян и Канье Уэст Кэш Уоррен и Джессика Альба Джо Манганьелло и София Вергара Антонио Бандерас и Николь Кемпел Крисси Тейген и Джон ЛеджендЕсть среди звезд «старожилы» вечеринки Vanity Fair, которые не пропускают ее ни под каким предлогом из года в год. Так, видеть на черно-белой ковровой дорожке «афтепати» Джессику Альбу и Кэша Уоррена, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма, Крисси Тейген и Джона Ледженда, Софию Вергару и Джо Манганьелло довольно привычно. Другое дело — обнаружить в списке гостей Мэрилина Мэнсона со спутницей, которые едва ли ассоциируются у кого-то с Голливудом. Или Монику Левински, которая редко появляется в свете, но к «афтепати» премии «Оскар» испытывает трепетные чувства.

Моника Левински Мэрилин Мэнсон с возлюбленной Линдси Усич Сиара и Расселл Уилсон Аарон Пол и Лорен Парсекян

Отсутствие мужской компании не повод лишать себя возможности появиться на знаковой ковровой дорожке. Хейли Бибер, Адриана Лима, Кайли Дженнер, Сьюки Уотерхаус, Эмили Ратажковски, Камила Морроне и другие модели точно знают, как компенсировать бойфренда под рукой, и выбирают самые сексуальные и притягивающие взгляд наряды. Самое время сыграть эффектное соло.

Хейли Бибер Хайди Клум Кайли Дженнер Эмили Ратажковски Адриана Лима Ванесса Хадженс Фрида Пинто

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет