Преемница Меркель заявила, что не будет претендовать на пост канцлера ФРГ – СМИ

Преемница Меркель заявила, что не будет претендовать на пост канцлера ФРГ – СМИ

10.02.2020, 12:18, Новости дня

Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза и министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что не будет претендовать на пост канцлера и уйдет с поста главы партии. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Сегодня на заседании президиума ХДС Крамп-Карренбауер заявила, что передаст председательство в партии.

Участники встречи рассказали, что она обвинила ХДС в «неурегулированных отношениях» с ультраправой «Альтернативой для Германии» и левыми. Крамп-Карренбауер подчеркнула, что категорически против сотрудничества с этими политическими силами.

Издание пишет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила Крампа-Карренбауэр и попросила ее оставить за собой пост министра обороны страны.

Крамп-Карренбауэр была избрана главой правящей в Германии партии ХДС 7 декабря 2018 года. На этой должности она сменила Меркель. После поражения христианских демократов на выборах в Европарламент в мае СМИ писали, что Крамп-Карренбауэр уже не рассматривается как безальтернативная преемница Меркель на посту канцлера и что нынешняя глава кабинета может оставить за собой должность и после 2021 года.

Меркель в последнем новогоднем обращении к нации отметила, что возглавляет правительство Германии последний срок.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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