Триумф «Паразитов» и первая актерская награда Брэда Питта: полный список победителей «Оскара-2020»

Номинанты на заветную статуэтку были известны давно, но вот угадать будущих триумфаторов не удалось, кажется, даже самым опытным экспертам. В главной номинации — «Лучший фильм» — победил южнокорейский фильм Пон Чжун-хо «Паразиты». Эта же лента забрала с собой еще три статуэтки: за лучший оригинальный сценарий, лучшую режиссуру и лучший иностранный художественный фильм, итого выиграв в 4 из 6 номинаций. А вот лидировавшие по номинациям ленты «Однажды в… Голливуде» и «Джокер» одержали победу всего в двух номинациях из 10 и 11 соответственно.
Символ Голливуда и любимец миллионов 56-летний Брэд Питт наконец получил первый в своей карьере «Оскар» в актерской номинации — он стал лучшим актером второго плана за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Косвенно он удостаивался премии лишь однажды — в 2014 году фильм «12 лет рабства» получил «Оскар» за лучший фильм, одним из продюсеров которого был Питт.
Брэд Питт
Пон Чжун-хо и съемочная группа фильма «Паразиты»
В остальных номинациях все вышло ожидаемо: Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер забрали «Оскар» за лучшую актерскую работу в фильмах «Джокер» и «Джуди» соответственно, лучшей актрисой второго плана была признана Лора Дерн. Копилка наград сэра Элтона Джона пополнилась «Оскаром» за лучшую песню — его трек (I’m Gonna) Love Me Again звучал в фильме «Рокетмен». Фильм «Маленькие женщины» получил статуэтку за костюмы, «1917» — за операторскую работу, звук и визуальные эффекты, а «Скандал» — за грим и прически. HELLO.RU поздравляет победителей и представляет полный список лауреатов!
Полный список победителей 92-й церемонии «Оскар»:
Лучший фильм — «Паразиты» (Gisaengchung), режиссер Пон Чжун-хо
Лучший режиссер — «Паразиты» (Gisaengchung), Пон Чжун-хо
Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер» (Joker)
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди» (Judy)
Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time in… Hollywood)
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история» (Marriage Story)
Рене ЗеллвегерЛора Дерн
Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты» (Gisaengchung), Пон Чжун-хо и Хан Джин Вон
Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit), Тайка Вайтити
Лучшая операторская работа — «1917», Роджер Дикинс
Лучший монтаж — «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari), Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер
Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time in… Hollywood), Барбара Линг, Нэнси Хэй
Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины» (Little Women), Жаклин Дюрран
Лучшие визуальные эффекты — «1917», Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи
Лучший грим и прически — «Скандал» (Bombshell), Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер
Лучшее сведение звука — «1917», Марк Тейлор и Стюарт Уилсон
Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari), Дональд Сильвестр
Лучшая музыка к фильму — «Джокер» (Joker), Хильдур Гуднадоттир
Лучшая песня — (I’m Gonna) Love Me Again, «Рокетмен» (Rocketman), музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин
Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4» (Toy Story 4), режиссер Джош Кули
Леонардо Ди КаприоШарлиз Терон
Лучший короткометражный анимационный фильм — «Любовь к волосам» (Hair Love), режиссеры Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер
Лучший короткометражный фильм — «Окно напротив» (The Neighbors’ Window), режиссер Маршалл Карри
Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl), режиссер Кэрол Дайсингер
Лучший полнометражный документальный фильм — «Американская фабрика» (American Factory), режиссеры Стивен Богнар и Джулия Райхерт
Лучший международный фильм (ранее — Лучший фильм на иностранном языке) — «Паразиты» (Gisaengchung), режиссер Пон Чжун-хо
Билли АйлишСальма Хайек
Пенелопа Круз
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Надо отметить, с «Оскара» ежегодно почти все уходят в выигрыше. Организаторы премии тщательно готовятся и составляют внушительные как по размерам, так и по стоимости gift-bags — подарочные наборы. В этом году в список суммой более 200 тысяч долларов вошли как ценные презенты, так и довольно необычные и забавные. Что именно — читайте здесь.
«Оскару» предшествовала череда громких и красивых вечеринок. Так, в минувшие выходные в Лос-Анджелесе отгремела тусовка, которую устроило агентство Уильяма Морриса, пригласив на мероприятие знаменитостей, в том числе бывших супругов — Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Другую — совместно с модным домом Chanel — провел британский бизнесмен и кинопродюсер Чарльз Финч. Как она прошла, смотрите здесь. Но главное событие в преддверии премии состоялось еще в конце января — традиционный завтрак номинантов на «Оскар» в лос-анджелесском отеле Loews Hotels, на котором собрались самые известные актеры, продюсеры и режиссеры.
Лора Дерн и Билли Портер
Напомним, в этом году церемония вручения премии «Оскар» прошла уже в 92-й раз, и уже по многим причинам она снова выделялась из числа других. Первый и главный отличительный признак — отсутствие одного ведущего второй год подряд и третий раз за всю историю премии. Впервые это произошло в 1989 году, а повторилось только в 2019-м. Год назад комик Кевин Харт (который попал в жуткую аварию несколько месяцев назад) отказался вести церемонию из-за негативных твитов в адрес представителей ЛГБТ-сообщества десятилетней давности, а организаторы просто не успели тогда подобрать подходящую кандидатуру на замену. В 2020-м продюсеры решили разнообразить шоу и заявили, что ведущих будет почти два десятка человек, но на самом деле все они — презентеры номинаций. В их число вошли Тимоти Шаламе, Галь Гадот, Зази Битз, Кристен Уиг, Джулия Луи-Дрейфус, Уилл Феррелл, Лин-Мануэль Миранда, Марк Руффало, Минди Калинг, Энтони Рамос, Келли Мари Трэн и другие. А с музыкальными номерами выступили Билли Айлиш и сэр Элтон Джон.
Жанель Монэ и Билли Портер
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