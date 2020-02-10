Обвиняемые по делу «Сети» приговорены к длительным срокам заключения

Суд в Пензе сегодня огласил приговор обвиняемым по делу так называемого террористического сообщества «Сеть». Они приговорены к длительным срокам заключения.

Подсудимые не признают вину. Многие из них утверждают, что давали признательные показания под пытками.

Наказание, которое назначил суд, практически совпало с тем, что запрашивала прокуратура. Дмитрий Пчелинцев приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов – 14, Максим Иванкин – 13, Михаил Кульков – 10, Василий Куксов –9, Арман Сагынбаев – 6 лет лишения свободы.

Подсудимые – антифа-активисты и анархисты. Их признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участии в нём. Некоторых также в хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Ещё несколько человек по этому делу были арестованы в Санкт-Петербурге.

Пчелинцева и Шакурского ФСБ называет создателями «Сети». Следствие утверждает, что они готовили «боевые группы», в частности, для совершения терактов во время чемпионата мира по футболу.

Подсудимые заявляют о своей невиновности. Они утверждают, что не планировали теракты и не создавали организацию. Следствие по делу вели сотрудники ФСБ. Следственный комитет не нашёл в их действиях ничего противоправного. Правозащитный центр «Мемориал» внёс обвиняемых по делу «Сети» в список политических заключённых.

Приговор вынесла тройка судей Приволжского окружного военного суда в здании Пензенского областного суда. Около здания проходят пикеты в защиту подсудимых – сообщает «Медиазона».

Родители обвиняемых по делу организации «Сеть» обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы он обратил внимание на дело. Текст опубликовала 3 февраля «Новая газета».​

Они написали, что считают обращение к Путину последней возможностью обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг их детей. «Сотрудники ФСБ лгут в залах судебных заседаний в Пензе и в Петербурге, не стесняясь того, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний… Они не боятся ничего и никого, кроме Вас и Вашей реакции», – говорится в письме.

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