Трамп предложит сократить иностранную помощь и социальные программы

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп в понедельник предложит сократить иностранную помощь на 21 процент и урезать социальные программы в своем проекте бюджета на 2021 финансовый год объемом 4,8 триллиона долларов. Об этом сообщили высокопоставленные представители администрации.

Бюджет предполагает выделение средств на инфраструктурные проекты и оборону, и предлагает сэкономить 2 триллиона долларов на расходах на обязательные программы в США.

Документ предполагает доходы в размере около 3,7 триллиона долларов.

Республиканец Трамп в прошлогоднем бюджетном предложении уже хотел урезать иностранную помощь, но столкнулся с ожесточенным сопротивлением Конгресса, которое не смог преодолеть.

Новые предложения президента о расходах администрации едва ли будут приняты подконтрольной демократам Палатой представителей, особенно в год выборов.

Трамп, который в 2016 году вел предвыборную кампанию на обещании возвести стену на границе с Мексикой, запросит 2 миллиарда долларов на продолжение строительства, что значительно меньше, чем 8,6 миллиарда, которые он требовал год назад.

При этом в ходе кампании 2016 года Трамп заявлял, что за стену будет платить Мексика, которая отказалась это делать.

В прошлом году администрация перебросила средства, предназначенные для военных, на строительство стены, после того как Конгресс отказался удовлетворить первоначальный запрос Трампа. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Белый дом больше не будет просить средств у военных на возведение стены.

Бюджет предлагает изыскать средства на модернизацию инфраструктуры – направление, которое и демократы, и республиканцы считают приоритетным. Однако стороны едва ли придут к согласию по какому-либо крупному законопроекту в этом году, учитывая разворачивающуюся борьбу за Белый дом и Конгресс перед ноябрьскими выборами.

При этом бюджет на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября, предполагает увеличение военных расходов на 0,3 процента, до 740,5 миллиарда долларов. Документ также предполагает увеличение ассигнований на помощь ветеранам, подтвердили представители администрации.

Однако бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Маллен выразил опасения по поводу сокращения иностранной помощи. По его словам, это может негативно отразиться на гражданском присутствии США во всем мире, благодаря которому снижается необходимость в военных вмешательствах.

«В эпоху конкуренции великих держав сокращение этих критически важных инвестиций станет отрывом от реальности во всем мире, – говорится в письме Маллена лидерам Конгресса. – Сейчас то время, когда нам нужно увеличивать инвестиции в дипломатию и развитие, а не сокращать».

Проект бюджета Трампа предлагает выделить на иностранную помощь 44,1 миллиарда долларов в следующем финансовом году, сообщил представитель администрации. Для сравнения, в бюджете на этот год на эти цели выделено 55,7 миллиарда долларов.

Сокращение расходов

Белый дом предлагает сократить расходы на 4,4 триллиона долларов в течение 10 лет.

В контексте бюджета на 2021 финансовый год это включает экономию в 130 миллиардов долларов на изменениях в ценообразовании на рецептурные лекарства для пожилых американцев в рамках программы Medicare. Еще 292 миллиарда предлагается сэкономить на сокращении социальных программ. Речь, в частности, идет об изменениях требований к занятости для получателей льгот по программе Medicaid и к получателям продовольственных талонов (food stamps). Кроме того, предполагается сэкономить 70 миллиардов долларов на ужесточении требований для получения федеральных пособий для инвалидов.

Предлагаемые изменения, вероятно, вызовут возмущение демократов.

Дефицит останется высоким, но в конечном итоге снизится.

Правительство США завершило 2019 финансовый год с крупнейшим бюджетным дефицитом за семь лет. Как сообщило в пятницу министерство финансов, рост налоговых поступлений нивелировался более высокими расходами и увеличением выплат на обслуживание долга.

Бюджет прогнозирует снижение дефицита на 4,6 триллиона долларов в течение десяти лет, и предполагает, что экономический рост в ближайшие годы сохранится на уровне 3 процентов в год, сообщили официальные лица.

Трамп ставит себе в заслугу крепость американской экономики, достигнутую, в частности, благодаря налоговым сокращениям, которые он инициировал, а Конгресс поддержал в начале его президентства. Проект бюджета предлагает продлить действие этих налоговых сокращений на десять лет за счет изыскания 1,4 триллиона долларов.

В соответствии с новым бюджетным предложением, помощь Украине сохранится на уровне 2020 года. На прошлой неделе по итогам разбирательства по импичменту с Трампа были сняты обвинения в том, что он заблокировал помощь Украине, требуя, чтобы Киев начал расследовать деятельность его политического соперника, демократа Джо Байдена – кандидата в президенты и бывшего вице-президента.

Представители администрации сообщили Reuters, что Трамп потребует увеличить финансирование федерального ведомства «Финансовая корпорация по международному развитию» со 150 миллионов долларов в прошлом году до 700 миллионов в рамках усилий по противодействию экономическим угрозам со стороны Китая и России.

Проект бюджета также предусматривает выделение 1,1 миллиарда долларов на работу министерства внутренней безопасности по укреплению кибербезопасности.

Пелоси критикует бюджетный план Трампа

Бюджетное предложение Трампа прокомментировала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Бюджет является выражением ценностей, и президент вновь показал, как мало он ценит хорошее здоровье, финансовую безопасность и благосостояние трудолюбивых американских семей», – говорится в заявлении Пелоси, опубликованном ее пресс-службой.

«Год за годом, предлагаемые президентом Трампом бюджеты предполагали разрушительные сокращения жизненно важных спасительных инструментов, на которые полагаются миллионы американцев, – заявила спикер.

Пелоси напомнила, что Трамп в своем обращении к конгрессу и народу США «О положении дел в стране» пообещал защищать медицинское обслуживание семей». Теперь же, по словам спикера Палаты представителей, президент «беззастенчиво предлагает резкие многомиллиардные сокращения программ Medicare и Medicaid». Она также посетовала на то, что Трамп, по ее словам, «ведет борьбу в федеральных судах за уничтожение мер защиты для людей с ранее выявленными заболеваниями и ликвидацию остальных мер защиты и льгот, установленных Законом о доступном здравоохранении».

«Качественное, доступное медобслуживание американцев никогда не будет в безопасности при президенте Трампе. Американский народ направил в Вашингтон демократическое большинство в Палате представителей, чтобы оно боролось за снижение стоимости медобслуживания в интересах народа, и именно этим мы будем заниматься и дальше», – пообещала Пелоси.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет