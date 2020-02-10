Воссоздан полет вертолета Брайанта

Воссоздан полет вертолета Брайанта

10.02.2020, 12:12, Новости дня

Воссоздана схема последнего полета вертолета баскетболиста из США Коби Брайанта, видеозапись с компьютерной симуляцией полета опубликовали в соцсетях.

Видео опубликовал Youtube-канал The Flight Channel, для создания ролика применялись официальные данные о крушении самолета и свидетельства очевидцев.

 

Между тем, во время церемонии вручения «Оскара» почтили память баскетболиста.

Режиссер Спайк Ли пришел на церемонию в костюме в цветах «Лос-Анджелес Лейкерс», на спине и лацканах пиджака были нанесены цифры 2 и 4 – указание на номер 24, под которым Брайант выступал в «Лейкерс», передает РИА «Новости».

Победитель номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» Мэттью Эй Черри посвятил свою награду Брайанту, а известная певица Билли Айлиш исполнила песню группы The Beatles «Yesterday» в память об умерших за последний год выдающихся деятелях кинематографа.

В конце января двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант погиб в при крушении вертолета в США.

Позже стало известно, что вертолет с Брайантом не был оснащен важной системой предупреждения.



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