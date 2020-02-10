Террористам из «Сети» дали от 6 до 18 лет

Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ террористической организации "Сеть", передает "Интерфакс".

Адвокат осужденного Чернова Станислав Фоменко сообщил, что Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам заключения, Илья Шакурский — к 16, Андрей Чернов — к 14 годам, Максим Иванкин — к 13, Михаил Кульков – к 10. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима, учитывая срок пребывания в СИЗО.

В колонии общего режима Василий Куксов проведет 9 лет, Арман Сангынбаев — 6, также с учетом срока пребывания в СИЗО. Еще один из фигурантов был ранее приговорен к 3,5 года колонии.

По решению Московского окружного военного суда, сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года. Всем участникам инкриминировался ряд статей УК РФ в зависимости от роли и степени их участия.

"Дело Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года. Фигурантами дела являются 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По данным следствия, участники сообщества готовили ряд терактов и намеревались дестабилизировать обстановку в стране.

Источник: Вести

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