Окский биосферный заповедник отмечает день рождения. Об этом сообщает ГТРК "Ока". Год его образования — 1915. Изначально сферой интересов были птицы, а точнее выхухоли. Называли его "Окским государственным выхухолевым заповедником". Заказник призван был сохранить и увеличить численность этого вида птиц.
Постепенно территория заповедника росла, границы расширялись, виды обитателей становились разнообразней. Теперь здесь обитает более шестидесяти разновидностей млекопитающих, около 260 видов птиц, а также амфибии, рептилии, рыбы. Ученые проводят активную исследовательскую работу.
Визитными карточками заповедника считаются питомник журавлей и зубров. Красивейшие месте привлекают в Рязанскую область тысячи туристов со всей России.
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ГТРК "Ока"
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