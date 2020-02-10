Окский биосферный заповедник отмечает день рождения

Окский биосферный заповедник отмечает день рождения

10.02.2020, 12:11, Новости дня

Окский биосферный заповедник отмечает день рождения. Об этом сообщает ГТРК "Ока". Год его образования — 1915. Изначально сферой интересов были птицы, а точнее выхухоли. Называли его "Окским государственным выхухолевым заповедником". Заказник призван был сохранить и увеличить численность этого вида птиц.

Постепенно территория заповедника росла, границы расширялись, виды обитателей становились разнообразней. Теперь здесь обитает более шестидесяти разновидностей млекопитающих, около 260 видов птиц, а также амфибии, рептилии, рыбы. Ученые проводят активную исследовательскую работу.

Визитными карточками заповедника считаются питомник журавлей и зубров. Красивейшие месте привлекают в Рязанскую область тысячи туристов со всей России.

Текст:
ГТРК "Ока"

Источник: Вести



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