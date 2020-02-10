Жительница Сахалина провалилась на первый этаж и едва не пришибла ребенка

В сахалинском городе Аниве с населением чуть больше 9 тысяч человек жители дома номер 4 по улице Гоголя могут запросто "ходить в гости" к соседям с нижних этажей, но не по собственной воле.
Как пишут местные СМИ, в новостройке, сданной всего три года назад, в прямом смысле проваливается пол. В одну из таких дыр провалилась недавно жительница второго этажа.
Женщина отделалась большой гематомой. К счастью, удалось избежать большего несчастья: буквально за пару минут до того, как это произошло, в квартире на первом этаже — на месте обрушения потолка – стоял ребенок.
Как рассказали местные жители изданию Sakhalin.info, проблемы у дома – огромные. Он был явно сдан с большими нарушениями. Его пытаются "латать", но миллионы уходят будто в черную дыру.
В управляющей компании проблемы признают, местная администрация также обещает назначить проверку и разобраться с ситуацией, однако надежд на то, что ремонт такого здания поможет, немного.
Стены его постоянно покрываются трещинами, само оно построено на болоте, фундамент "гуляет", а держится оно только за счет того, что "прислонилось" к соседней постройке, пишут местные журналисты.
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