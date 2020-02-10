ГИБДД отменила штрафы за гирлянды на городских автобусах в Москве

Электробусы ведомство украсило к Новому году весьма основательно, практически полностью завесив их светодиодными гирляндами. Однако в ГИБДД оказались не слишком воодушевлены очередным проявлением «доброй традиции» и вознамерились оштрафовать Мосгортранс.
Разбирательства по поводу подсветки электробусов были инициированы по обращению члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григория Шухмана. Он посчитал, что светодиодные «занавески» и подсветка днища противоречат техническому регламенту и закону «О безопасности дорожного движения».
В начале февраля сообщалось, что в ГИБДД по результатам проверки пришли к выводу, что нарушения действительно присутствуют: такие светящиеся электробусы якобы могут дезориентировать прочих участников дорожного движения. Оштрафованы были как водители общественного транспорта, так и должностные лица «Мосгортранса», хотя в ведомстве в качестве аргументов в свою защиту не только говорили о доброй традиции, но и приводили экспертные заключения, и заявляли о том, что оформляли электробусы к Новому году под контролем производителя. На какую именно сумму оштрафовали Мосгортранс, не сообщалось.
Между тем, на днях на странице «Московского транспорта» в Твиттере появилось сообщение о том, что штрафы аннулированы. «Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам — нашим и производителей электробусов. Общий вердикт — на ДТП подсветка точно не влияет», — говорится в сообщении.
Кроме того, заявлено, что на следующий год на улицы Москвы выйдет в два раза больше празднично украшенных электробусов, а Григорий Шухман получит персональное приглашение на поездку.
Фото: vk.com/transport_moscow
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АвтоВести
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