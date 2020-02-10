Барнаульский аэропорт возобновил работу, прерванную непогодой. Как сообщает ГТРК "Алтай", из-за мокрого снега, который шел всю ночь, сегодня утром в аэропорту имени Германа Титова не смогли приземлиться несколько бортов, в том числе три рейса из Москвы. В результате самолеты сели в аэропорту Новосибирска "Толмачево". Не повезло и рейсу в Томск.

Сейчас ограничений по погоде больше нет. Ситуация с осадками улучшилась. Взлётно-посадочная полоса очищена. Ожидается прибытие всех отложенных рейсов.

В городе также идет активная расчистка дорог. Как сообщили в пресс-центре мэрии, на борьбу с гололедом и снегопадом направлено 80 единиц техники.

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ГТРК "Алтай"

Источник: Вести

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