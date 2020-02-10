Скандалы: Подарок Белоруссии

Зачем Москва безвозмездно передает Минску по $20 млн в год

Среди вопросов, обсуждающихся за закрытыми дверями президентами России и Белоруссии, важное место занимают поставки нефти и газа, но, возможно, некоторое внимание было уделено безвозмездным квотам на вылов рыбы, действующим с начала 2000-х. Цена вопроса — около $20 млн в год. Их Москва де-факто дарит Минску, не получая ничего взамен.

7 февраля в Сочи встречаются президенты России и Белоруссии. Сообщалось, что Александр Лукашенко намеревался обсудить с Владимиром Путиным тему поставок нефти. Однако возможно, что на встрече обсуждался вопрос безвозмездных квот на вылов Белоруссией рыбы в Балтийском и Баренцевом морях: Минск ранее выражал надежду на увеличение объемов вылова в 2020 году.

С распадом Советского союза Белоруссия осталась без доступа к морским акваториям и рыбной продукции. Стремясь удовлетворить потребительский спрос на рыбу, президент Александр Лукашенко на заре своей политической карьеры договорился с Россией о создании рыболовного флота под флагом Белоруссии для совместных белорусско-российских предприятий. В соответствии с заключенным в 2002 году межправительственным соглашением о сотрудничестве Минск безвозмездно получил доступ к российским водным биологическим ресурсам в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Балтийском и Баренцевом морях. Заявленной целью данного соглашения является развитие между странами взаимовыгодного сотрудничества и интеграции в области рыбного хозяйства, а также создание для этого соответствующих процедур и механизмов.

Квоты на добычу и вылов выделяются ежегодно, решение принимает сессия российско-белорусской смешанной комиссии двух стран. Белоруссия полностью выбирает эти квоты и периодически добивается их увеличения.

Cогласно данным Росбыловства, за последние 10 лет среднерыночная стоимость выловленной по квотам рыбы в акваториях Баренцева и Балтийского морей выросла более чем вдвое — с $8,9 млн до $18 млн, причем пик был зафиксирован в 2017 году — $38 млн.

Всего за 2005-2019 годы Белоруссия безвозмездно получила квоты на 75 000 тонн рыбы в этих акваториях, их оценочная средняя рыночная стоимость превысила $200 млн. Однако по данным статистики внешней торговли, экспорт указанной рыбной продукции из России в Белоруссию является незначительным. Как показывает анализ данных, фактическое сотрудничество свелось к выделению на безвозмездной основе квот для ее последующей реализации в страны ЕС в виде сырья.

Кто пользуется квотами

В Балтийском море вылов ведет ООО «СП Росбелрыба», учредителями которого выступают ОАО «Белрыба» (Беларусь) и две российские компании — сельскохозяйственный кооператив «За Родину» и ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». В Баренцевом море ловлей рыбы занимается ООО «СП «Союзрыба», учрежденное ООО «Белорусско-германское предприятие «Санта Бремор» и российской ООО «Сити проджект менеджмент». В Белоруссии долгое время импорт рыбы полностью контролировался государством с помощью института специмпортеров, а компании получали лицензии на ввоз рыбы от Управления делами президента Белоруссии. Сейчас лицензии формально отменены, но отрасль продолжает контролироваться государством с помощью квотирования.

Цели и задачи, под которые Россией выдаются отдельные квоты белорусской стороне в соответствии с соглашением, не выполняются. Предполагалось, что страны будут совместными усилиями не только заниматься добычей рыбы, но и переработкой, вкладывать инвестиции в создание необходимой инфраструктуры — совместно производить рыбоперерабатывающее оборудование, упаковочную тару на уровне мировых стандартов для рыбной продукции и др. Однако намерения так и остались в числе деклараций, и сотрудничество ограничивается выловом в рамках квот. Задачи интеграции рыбоперерабатывающих отраслей двух стран, поставленные в соглашениях о выделении квот, не решены.

Ко всему прочему, существует проблема учета объемов вылова официальной промысловой статистикой, указывает WWF. По данным организации, зафиксированы случаи перегрузки выловленной рыбы на суда иностранных государств в Баренцевом море без отражения в отчетности. Контрольным органам двух стран отследить такие действия сложно в силу действующего механизма фиксации вылова. Так, рыболовные суда, которые намерены осуществлять выгрузки рыбы в третьи страны, должны при выходе из экономической зоны России направлять сообщения о месте выгрузки рыбы. На практике часто применяются серые или коррупционные схемы, полагают в WWF.

Новая раздача

В 2020 году Минск рассчитывает увеличить российские квоты, решение об этом планируется принять до марта, сообщали чиновники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

По данным белорусского Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2019 году квота на вылов рыбы для Белоруссии в Баренцевом и Балтийском морях составила около 5400 т. Страна осваивает квоту полностью и заинтересована в ее увеличении, отчитывался замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло. Удастся ли белорусской стороне добиться желаемого?

Раньше президент Александр Лукашенко публично в довольно эмоциональной форме требовал от России равных условий для компаний. Как показывает статистика, в рыбной отрасли он обычно добивался требуемого. При этом оставались за кадром переговоров издержки, которые несли российские компании: они оплачивают дополнительные расходы на выкуп квот, за счет которых финансируются инфраструктурные проекты в отрасли. В этой ситуации возникает вопрос: почему Россия должна предоставлять белорусским компаниями возможность пользоваться биоресурсами на безвозмездной основе, если население двух стран не получает пользу от совместной деятельности, а в выигрыше оказываются несколько экспортеров?

Дмитрий Болкунец

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