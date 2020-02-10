Календарь: 10 февраля — После ранения в дуэли умер Пушкин

В этот день в 1837 году, от раны полученной на дуэли, скончался русский поэт Александр Пушкин.

Дуэль Александра Сергеевича с Дантесом была спровоцирована анонимными письмами, намекавшими на неверность жены Пушкина. В глазах светского общества Дантес, красивый блондин, предстал блестящим молодым офицером. Он часто бывал на балах, где и познакомился с Натальей Николаевной, женой поэта.

Пушкин придворную жизнь не любил и не вызывал теплых чувств у влиятельных светских людей. Дантес же пользовался успехом у женщин, ему приписывалось много романов. Ходили слухи в обществе и о взаимности чувств красавицы Натальи Пушкиной к молодому офицеру, и о том, что Дантес уже добился победы. Усугублялось положение дел и тем, что поэту стали приходить анонимные письма, в которых содержался «намек» на данную любовную связь.

А надо сказать, что для разворачивания конфликта возникшая молва в то время играла не меньшую, а то и большую роль, чем реальное положение дел. Пушкин сделал вызов. Условия дуэли были смертельными и не оставляли шанса уцелеть обоим противникам, они должны были стреляться с расстояния двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру.

8 февраля 1837 года под Петербургом в перелеске близ Комендантской дачи состоялась роковая дуэль, на которой Пушкин был смертельно ранен в живот.

Ответным выстрелом он легко ранил Дантеса в правую руку. С места дуэли поэта привезли домой, на набережную реки Мойки, дом 12, где в мучениях он прожил два дня. И, несмотря на усилия врачей, скончался (29 января) 10 февраля 1837 года от перитонита. Позднее М. Ю. Лермонтов посвятил памяти Пушкина стихотворение «Смерть поэта»: «Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой».

Праздник 10 февраля:

День дипломатического работника в России.

День рождения утюга.

События дня:

1784 г. — согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

2004 г. — Москву с первым рабочим визитом посетил президент Грузии Михаил Саакашвили.

Именинники:

Владимир, Екатерина, Ольга, Федор.

Родились:

Борис Пастернак (1890–1960 гг.) — русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года.

Владимир Зельдин (1915–2016 гг.) — актёр театра и кино, народный артист России.

Сергей Пенкин (1961 г.) — российский певец.

Людмила Артемьева (1963 г.) – российская актриса.

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