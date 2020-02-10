Мишустин потребовал от министров дисциплины

Мишустин потребовал от министров дисциплины

10.02.2020, 10:07, Новости дня

Ни один вице-премьер, ни один министр не должен давать необоснованных обещаний, заявил глава правительства.

Глава правительства Михаил Мишустин утреннее заседание правительства начал с жесткого предупреждения чиновникам. Так, главным на повестке дня премьер-министр поставил вопрос о дисциплине. От подчиненных Мишустин потребовал «не раздавать  необоснованных обещаний» о том, что они могут направить средства резервного фонда на финансирование какого-либо мероприятия.

При этом премьер подчеркнул, что эту мысль чиновники должны донести до всех министров и руководителей.

Глава правительство напомнил присутствующим о том, что сбалансированный бюджет уже принят в нем все цифры тщательно высчитаны, включены все необходимые средства как на национальные проекты, так и на стабильность экономического развития. Одним словом, ни один из чиновников федерального или регионального уровня не должен никому ничего обещать. Но и это еще не все. Как сообщает сайт правительства России, Мишустин поручил вице-премьерам также разобраться, почему бюджетные средства  не были израсходованы по итогам года. При этом глава правительства заподозрил аппарат в неэффективной работе и низком качестве сотрудников. Михаил Мишустин был утвержден в должности премьер-министра России президентом Владимиром Путиным 16 января. Однако новые кадры правительства, который подобрал премьер, уже успели сделать несколько резких заявлений. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин назвал действующие ипотечные ставки преступными.



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