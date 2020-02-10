«Это как продажа души дьяволу»: Поклонская объявила войну мошенникам

Депутат Госдумы призвала присылать ей названия фирм, которые занимаются обналичкой материнского капитала.

После скандала с Аленой Водонаевой, вызванного ее фразой о том, что «быдло начнет рожать за миллионы», депутат Госдумы Наталью Поклонскую буквально завалили возмущенными письмами. Оказалась, тема материнского капитала настолько животрепещущая, что россияне стали подробно рассказывать в своих письмах депутату, которому доверяют, схему обналички материнского капитала. Вот Поклонская и решила разместить на «Эхе Москвы» эту схему и призвала присылать ей ссылки на конторы, которые занимаются этим. Депутат решила бороться с такими мошенниками, тем более, что те особо и не прячутся: вбиваешь запрос в поисковик и получите сотни сайтов с предложением обналички маткапитала.

А схема приблизительно такая: мошенники покупают жилье в глухомани, причем не добротный домик, а «избушку на курьих ножках», продают ее себе и вот наличка в руках. При этом мошенники берут до 200 тысяч рублей за такую услугу, но доверенность оформляют на свою фирму. И уже от имени владельца материнского капитала продают имущество, оформляют кредиты и пр. Как бы то ни было, доверившийся им человек все равно остается в луже. «Ну, это как продажа души дьяволу — совсем невыгодная сделка», — подчеркивает Поклонская.

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