Динамика коронавируса на 10 февраля: в Хабаровске введен масочный режим

За сутки излечился 579 человек, общее число излечившихся 3380

На 10 февраля насчитывается 40620 зараженных смертельно опасным коронавирусом 2019-nCoV. Число заболевших за сутки увеличилось на 3057 человек, и говорить о спаде заболевания пока рано.

За сутки коронавирус унес жизни 97 человек, всего насчитывается 910 умерших. За прошлые сутки скончалось 89 человек, так что спада смертности также пока не наблюдается. Напомним, что ученые предрекают пик заболевания во второй половине февраля.

От последствий коронавируса за сутки излечился 579 человек, общее число излечившихся к 10 февраля – 3380.

В Китае, эпицентре заболевания, насчитывается 40171 заболевший. Число инфицированных выросло на 443 человека. В списке жертв уже 910 умерших, за сутки их количество выросло на 99 человек.

Второе место занимает Япония — 156, число заразившихся увеличилось на 60 человек. Третье место — Сингапур с 43 заболевшими, за сутки там выявлены еще 3 случая заражения.

В России пока зарегистрировано два случая заражения. Всех приехавших из Китая отправляют в карантинные зоны. В Хабаровске с 10 февраля власти ввели масочный режим. Обязательно ношение масок в публичных местах. Также в городе отменны массовые мероприятия.

А у берегов Японии на карантине стоит целый круизный лайнер. На судне Diamond Princess удвоилось число заболевших, теперь их 136.

Напомним симптомы получившей временное название коронавирусной пневмонии:

Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей),

Сухой, непродуктивный кашель,

Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),

Затруднения при дыхании,

Боли в области груди,

Головная боль,

Боль в мышцах,

Общее недомогание.

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