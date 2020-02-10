Трагедия в Таиланде: катера столкнулись лоб в лоб рядом с берегом

Трагедия в Таиланде: катера столкнулись лоб в лоб рядом с берегом

10.02.2020, 8:06, Новости дня

В таиландской больнице подтвердили гибель двух российских детей на восточном побережье острова Пхукет. Два скоростных катера столкнулись в канале, связывающем две основные гавани острова с заливом. 20 человек получили травмы и были доставлены в больницы.

Больница на острове Пхукет подтвердила гибель двух российских детей 6 и 12 лет в столкновении скоростных катеров в понедельник утром. Известно, что всего в момент столкновения на борту одного из катеров находилось 35 российских туристов.

Трагедия произошла в 8 часов 15 минут утра на канале, соединяющем две гавани острова Пхукет. На этих кадрах, снятых камерой наблюдения видно, что два скоростных катера столкнулись буквально лоб в лоб в нескольких метрах от берега. В результате столкновения более 20 человек, находящихся на борту, получили ранения разной степени тяжести, в том числе и тяжелые. Спасатели пытались реанимировать двух детей прямо на берегу. Известно, что капитан, управлявший одним из катеров, погиб во время столкновения.

Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Российские дипломаты продолжают объедать больницы острова Пхукет, где находятся наши соотечественники.

Такие скоростные катера — одно из главных средств перевозки туристов между островами в Таиланде. Один из катеров во время столкновения был пустой и только направлялся к пристани за очередной группой отдыхающих. Фирма, который принадлежал один из катеров, по словам туристов, специализируется на работе с российскими туристами. Именно поэтому почти все на борту катера были гражданами России.

Власти курорта говорят, что пострадавшим россиянам будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Источник: Вести



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