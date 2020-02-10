Суд признал мобильный остров на воде в Сочи самостроем и обязал снести

Суд признал мобильный остров на воде в Сочи самостроем и обязал снести

10.02.2020, 12:06, Новости дня

Адлерский суд по представлению природоохранной прокуратуры вынес решение по искусственному острову в море. Мобильный остров признан самостроем и подлежит сносу.

Остров находится в Хостинском районе, в районе бывшего оздоровительного комплекса "Спутник". Площадка на четырех опорах, похожая на вертолетную, была установлена в августе 2019 года, сообщают "Вести Сочи". Автор проекта Виталий Полесский подчеркнул, что это часть будущей рекреационной зоны. По проекту, на берегу необорудованном для купания и участке акватории, официально взятом в аренду, должно было появится несколько площадок.

Проект оценивается в 50 миллионов рублей. На строительство первой площадки московский инвестор потратил 12 миллионов рублей. Прокуратура в ходе проверки установила, что работы по установке конструкции на морское дно осуществлены физическим лицом без соответствующих разрешительных документов, экологической экспертизы, проектной документации, и в отсутствии согласования с органами Росрыболовства.

Помощник сочинского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Окунев заверил, инвестор согласился с решением суда, и в ближайшее время начнет снос незаконного острова. Вместе с тем, автор проекта рассчитывает продолжить работы, внеся в разработку проекта изменения.

Текст:
ГТРК "Вести Сочи"

Источник: Вести



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