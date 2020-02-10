Рабочие чудом выжили при обрушении строительных лесов в Дербенте

Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в Дербенте на минувшей неделе. Все рабочие отделались незначительными травмами, хотя двое из них упали с высоты девятого этажа. Камера зафиксировала момент обрушения.
Инцидент произошел 2 февраля на улице Гасанова, где возводят девятиэтажный дом. На кадрах видно, как рабочий наступает на край лесов, а многосоставная конструкция тут же складывается, увлекая за собой людей.
Помощь медиков потребовалась пятерым сотрудникам: одного осмотрели на месте и не нашли серьезных повреждений, у двоих диагностировали сотрясение головного мозга и отпустили по домам в тот же день, а оставшихся с переломами оставили на ночь, но на следующий день выписали.
В городской администрации произошедшее трактовали как грубейшее нарушение правил безопасности при строительстве.
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