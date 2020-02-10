«Русская зима». Ласицкене и Чичерова выиграли прыжки в высоту

В Москве прошел традиционный легкоатлетический турнир "Русская зима". В нем приняли участие многие из ведущих спортсменов сборной России. В секторе для прыжков в высоту состязались трехкратная чемпиона мира Мария Ласицкене и олимпийская чемпионка Анна Чичерова.
Победу праздновала Ласицкене, абсолютный лидер нескольких последних международных сезонов с результатом 2 м 5 см. Чичерова показала результат 1 м 96 см и стала второй, третья – Кристина Королева (1 м 91 см). У мужчин в аналогичной дисциплине выиграл Михаил Акименко (2 м 26 см), Никита Анищенков с тем же результатом второй, третьим стал Даниил Цыплаков (2 м 23 см).
В тройном прыжке у женщин победу с результатом 14 м 8 см одержала Валентина Косолапова. В секторе толкания ядра чемпионами стали Александр Лесной (20 м 19 см) и Алена Гордеева (17 м 47 см). В беге на 400 м у женщин победила Антонина Кривошапка.
В секторе прыжка в длину у мужчин отличился Артем Примак, показавший результат 7 м 70 см, всего на 1 см опередивший Сергея Полянского. Среди женщин победу одержала Вероника Семашко в результатом 6 м 44 см. В прыжках с шестом у мужчин выиграл Тимур Моргунов, показавший 5 м 86 см.
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