Отстающим регионам выделят миллиарды

Успешные территории потеряют стимул к развитию, сетуют эксперты

Отстающим регионам правительство выделит колоссальное финансирование. Как стало известно, правительство РФ направит на эти нужды 100 миллиардов рублей. Подобные «бонусы» получат сразу десять регионов с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Председатель правительства принял решение, что по 10 регионам, где наиболее сложное бюджетное обеспечение, выделить первым этапом 50 миллиардов рублей, вторым этапом еще 50 миллиардов рублей», — сказал Хуснуллин..

Как отметил вице-премьер, у этих регионов запрошены программы (на что пойдут соответствующие средства), проектно-сметные документации, также они должны представить реальные сроки реализации программ.

В июне прошлого года были определены десять регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Регионы заняли самые плохие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Отстающим территориям были назначены кураторы в федеральном правительстве.

По мнению социолога Сергея Таланова, идея финансово поддержать десять регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией правильная.

«Необходимо срочно помочь поднять качество и уровень жизни населения в данных регионах. В частности, создать новые рабочие места, повысить производительность труда. Обновленное правительство пытается исправить сложную ситуацию в регионах. По идее, должны были быть выработаны механизмы и созданы условия для развития данных регионов еще предыдущим кабмином, причем не за счет вливания денег (типа грантов), а при помощи создания всех необходимых условий для развития», — заявил «Блокноту» Таланов.

По его мнению, механическое вливание денег в виде грантов — это не более, чем попытка залатать проблемы. «С одной стороны есть опасность «распила» денег. С другой — эти деньги не решают проблему в целом. Руководители регионов, которые оказались в лучшем положении по социально-экономическому развитию, теряют стимул к развитию. Смысл стараться, если деньги на развитие дают тем, кто хуже управляет. Если проблемы в регионах сложились из-за качества управления на региональном уровне, это одна ситуация, а если проблемы из-за действий предыдущего правительства, то другая ситуация. Должна быть система, четкая и понятная. Такие-то налоги позволяют регионам создавать рабочие места, повышать заработную плату, стимулировать спрос, а это в свою очередь стимулировать производительность. Без повышения уровня и качества жизни невозможно повысить производительность труда», — отметил эксперт.

Он признал, что сейчас не до создания системы четких механизмов развития, сегодня необходимо экстренно оказать помощь хотя бы на уровне финансовых вливаний.

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